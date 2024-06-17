Стало известно, сколько квартир было куплено в Москве в мае

Россияне заключили 8404 сделки по покупке жилья в новостройках Москвы в мае 2024 года (+5,1% к апрелю и +23,3% за год). Такую статистику «Газете.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он уточнил, что 5816 сделок было заключено в «старой» Москве, а 2588 – в Новой Москве.

Сырцов уточнил, больше всего спросом россиян-покупателей пользовались квартиры массового сегмента (+8% по числу сделок) и новостроек Новой Москвы (+15,1%), что связано с их доступностью в рамках действующего лимита по льготной ипотеке (до 12 млн рублей). По оценке Сырцова, в 78% случаев в мае квартиры покупались на кредитные деньги.

По данным Level Group, доля ипотечных сделок в Москве в мае 2024 года достигла рекордных с января 74%.

Старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ Президентской Академии Юрий Перевышин предупредил, что в ближайшее время ставки по кредитам, включая ипотеку, могут повыситься, несмотря на сохранение ключевой ставки в 16%. ЦБ 7 июня четвертый раз подряд оставил ключевую ставку неизменной, но не исключил ее повышения на ближайших заседаниях.

Ранее экономист назвал условия для повышения ключевой ставки до 20%.