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Россиянам назвали рискованные варианты вложений денег

Экономист Зайнуллин назвал четыре рискованных варианта вложения денег

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Pixabay

При оценке способов вложения денег в условиях санкций россиянам следует оценивать два показателя – уровень доходности и уровень риска. Как правило, наиболее высокая доходность сопровождается максимальным риском. Например, инвестиции в стартапы сейчас приносят более 100% годовых дохода, но 90% стартапов разоряются. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

Второй вариант рискованных вложений — криптовалюта. По словам экономиста, ее курсы в течение года могут колебаться несколько раз, следовательно, высокий уровень волатильности может как обрушить криптовалюту, так и поднять курс.

«Кроме того, многие новые проекты изначально создаются как финансовая пирамида: их создатели имеют цель собрать деньги вкладчиков и скрыться с ними. Данное вложение является не инвестицией, а спекуляцией, поскольку криптовалюты, как и другие пирамиды, не обеспечены реальными активами», — отметил экономист.

Третий вариант рискованных вложений — антиквариат (ювелирные изделия, картины, оружие, монеты, мебель). Зайнуллин уточнил, что сейчас много подделок, а у коллекционеров специфичный спрос.

Четвертый вариант — «высокодоходные облигации» и акции начинающих и малоизвестных компаний. По словам экономиста, они имеют слабое обеспечение, не имеют истории и возможностей для анализа — по сути представляют «кота в мешке».

До этого россиянам рассказали, стоит ли бежать за валютой.

Ранее аналитик спрогнозировал курс доллара на эту неделю.

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