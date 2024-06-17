Аналитик рассказал, что изменение курсообразования из-за санкций не скажется на вкладах

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что ситуация с остановкой торгов долларом и евро на Московской бирже и изменением курсообразования недружественных валют не окажет существенного влияния на вклады населения. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт напомнил, что доля валюты во вкладах граждан в банках составляет менее 10%. При доля юаня в валютных сбережениях постепенно увеличивается. Россияне опасаются хранит свои средства в валютах недружественных государств, а условия вкладов в юани представляются привлекательными.

Поэтому в дальнейшем население все больше будет интересоваться юанями, а доля недружественных валют продолжит снижаться.

Зварич отметил, что происшедшие изменения в курсообразовании доллара и евро, скорее всего, не приведут к ослаблению российского рубля. Основными факторами для рубля продолжат оставаться инфляция, инфляционные ожидания населения и бизнеса, динамика кредитования и ситуация на рынке труда в стране.

До этого россиянам посоветовали не спешить покупать доллары после санкций против Мосбиржи.

Ранее Центробанк впервые установил официальные курсы валют на основе внебиржевых торгов.