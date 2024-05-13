Мясников назвал три главных фактора, сокращающих жизнь россиян

Диспансеризация не может увеличить продолжительность жизни россиян, так как главные факторы, влияющие на ее сокращение, зависят не от медосмотров, а от образа жизни, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. К таким факторам относятся неправильное питание, низкая физическая активность и вредные привычки, отметил он в беседе с НСН.

Здоровый образ жизни – это когда человек остается активным в семье, личной жизни, много двигается, не страдает от хронических заболеваний, в том числе депрессий, ходит на работу, отметил доктор.

«На продолжительность жизни сегодня влияют не медицина и не диспансеризация, хоть это и крайне важно», — подчеркнул он.

По словам Мясникова, низкая физическая активность и неправильное питание – это первые два фактора, которые сильно сокращают длительность жизни россиян. Особенно опасными он назвал продукты с трансжирами, сахаром и большим содержанием соли.

Третья, не менее важная причина сокращения жизни, – это курение, употребление алкоголя и другие вредные привычки. Эти три составляющие нездорового образа жизни чаще всего провоцируют диабет, онкологию, инфаркты, инсульты и прочие заболевания, подчеркнул Мясников.

«Это три убийцы. Диспансеризация – это важно, но, если люди не будут менять свои пищевые привычки, будут сидеть ровно, отращивая себе живот, медицина не сможет ничего сделать», – заключил врач.

Напомним, президент РФ Владимир Путин недавно подписал указ, согласно которому Россия должна стремиться к тому, чтобы средняя продолжительность жизни к 2030 году выросла до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. Сейчас этот показатель составляет около 73,5 года.

Ранее исследователи назвали два продлевающих жизнь доступных продукта.