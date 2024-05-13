В Петербурге на стройке школы пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при обрушении опалубки на строительной площадке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что инцидент произошел днем 12 мая на Камероновской улице.

В администрации Пушкинского района подчеркнули, что застройщик сообщил, что во время возведения перекрытия над вторым этажом, которое производил подрядчик, часть опалубки не выдержала.

Отмечается, что представители застройщика находятся на объекте с целью выяснения причин произошедшего.

10 мая в Санкт-Петербурге лазурный автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку. На опубликованных в сети кадрах видно, что спасатели откачивают пострадавших пассажиров прямо на крыше затонувшего автобуса. По предварительным данным, в транспорте могло находиться до 20 человек. На помощь спасателям пришли прохожие, которые помогают доставлять снаряжение на крышу автобуса. Транспорт находится в воде уже час.

Ранее в Петербурге задержали водителя упавшего в реку Мойка автобуса.