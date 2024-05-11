Двое мужчин взорвали дымовую шашку в лифте торгового центра в Ленобласти

В Кингисеппе двое мужчин устроили взрыв в торговом центре, хулиганы взорвали в лифте дымовую шашку. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в торговом центре «Норд» в Кингисеппе, сотрудники центра сообщили о задымлении в одном из лифтов. Прибывший на место наряд полиции задержал на месте двух мужчин 42 и 25 лет, которые взорвали в кабине дымовую шашку из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что один из мужчин был судим. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что петербуржец угрожал взорвать бомбу, чтобы ему починили сломанный телевизор. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в общей сложности обращался в службу экстренных вызовов шесть раз, он сообщал о том, что у него якобы есть граната РГД-5, с помощью которой он планировал устроить взрыв в доме. Позже он заявлял, что взял в заложники пять человек. Еще два раза речь шла о том, что он якобы готов взорвать бомбу. Все сообщения являлись заведомо ложными. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело. Известно, что он не может передвигаться самостоятельно и все время находится дома.

Ранее россиянин получил девять лет колонии за попытку взорвать соседей.