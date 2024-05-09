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Путин встретил в Кремле иностранных лидеров, приехавших на парад Победы в Москве

Путин перед парадом Победы встретил в Гербовом зале Кремля иностранных коллег

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Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин лично встретил в Гербовом зале Кремля глав иностранных государств, которых пригласили в качестве гостей на парад Победы на Красной площади. Об этом пишет ТАСС.

В праздновании 79-й годовщины Победы примут участие президенты стран бывшего СССР: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Также в Москву прилетели главы Гвинеи-Бисау, Кубы и Лаоса.

Россия собирает гостей на празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как ожидается, на традиционный парад прибудут восемь иностранных лидеров, в том числе главы пяти бывших республик СССР. Однако отмечать День Победы на постсоветском пространстве будут далеко не все. Несколько государства перенесли праздник на 8 мая для борьбы с «российским влиянием», а 9 мая будут отмечать День Европы.

Что происходит с Днем Победы в некогда дружественных республиках Советского Союза — в материале «Газеты.Ru».

Ранее москвичам рассказали о погоде в День Победы.

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