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Политолог назвал дальнейшее развитие России одной из главных задач Путина

Политолог Минченко: Путин действительно чувствует сакральность своей миссии

Ключевым моментом выступления Владимира Путина во время торжественной церемонии вступления в должность президента России стал большой творческий потенциал. Об этом по итогам инаугурации главы государства заявил политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Кому-то может показаться, что это странно для человека, который уже почти 25 лет возглавляет страну, но Путин делает заявку и на переустройство мирового порядка, и на переустройство ситуации в стране», — отметил он.

При этом политолог назвал важным то, что Владимир Путин действительно чувствует сакральность своей миссии.

«Он чувствует какой-то долг не только перед нынешним поколением, но перед тысячелетней историей России и перед будущими поколениями. То есть его задача создать устойчивый фундамент для дальнейшего развития России, поэтому он так много говорит о кадровой политике и воспитании будущих поколений», — подчеркнул Минченко.

Напомним, 7 мая Владимир Путин торжественно вступил в должность президента России в пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложило свои полномочия.

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