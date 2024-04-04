«Полетела об стену, упала на унитаз». Экс-министр убил жену в ресторане, записи с камер стерты

В Астане судят бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева по обвинению в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой. По его словам, они с супругой пришли в VIP-зал ресторана, где начали ссориться, и она сама упала головой на унитаз. Он поднял ее за волосы, она села, а потом уснула на диване в ресторане. На утро он понял, что Салтанат умерла. Следствие считает, что Бишимбаев убил ее и заставил брата, который владеет этим заведением, удалить записи камер.

Бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева задержали в ноябре 2023 года из-за подозрения в убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой. Первое заседание суда состоялось 27 марта — на нем выступила сторона обвинения. На втором заседании, 29 марта, слово дали брату убитой Салтанат — Айтбеку Амангельды. Он зачитал переписки с сестрой и события ее последней ночи 9 ноября 2023 года. 1 апреля свою версию произошедшего изложил сам Бишимбаев.

Вторым обвиняемым по делу об убийстве стал двоюродный брат экс-министра и владелец ресторана, где произошла трагедия — Бахытжан Байжанов. Он проходит по статьям «укрывательство преступления» и «недонесение об особо тяжком преступлении».

«Пнул ее раза четыре, говорил: «Вставай, ты че?»

По словам Бишимбаева, 8 ноября Салтанат вместе с подругой пошла на концерт Димы Билана в Астане и позвала его с собой. Бишимбаев вместе с Нукеновой ушли с выступления до его окончания и отправились в ресторан Bau. Там между парой завязалась ссора.

«Она бросила мне в спину грубые слова. Я подошел, схватил ее за волосы и дал ей четыре сильных пощечины. Она лежала и не вставала. Я не мог понять, что происходит — она специально меня злит так или ей правда плохо. Пнул ее несколько раз по бедрам. Я понимал, что никакие жизненные органы не должен задеть. Я такой злой был от ее слов. Пнул ее раза четыре, говорил: «Вставай, ты че?». Схватил ее и начал ее поднимать за волосы. Там туалет был, я ее туда затащил, чтобы она умылась», — сказал Бишимбаев в суде во время допроса.

Как утверждает подсудимый, Салтанат в ссоре начала срывать с себя подаренные им украшения и пытаться смыть их в унитаз, заперлась в туалете, и открыла, только когда он бил в дверь кулаками. После этого, по словам Бишимбаева, Салтанат начала срывать с себя и одежду, а когда стягивала штаны, потеряла равновесие, упала и ударилась головой об унитаз. Затем она якобы пыталась подняться, но снова упала, «ударилась о кафельный пол лицом», «билась коленями об пол, об стены», а потом легла на диван в VIP-кабинке заведения и уснула. Сам он лег рядом и тоже уснул.

Проснувшись (около 10 утра), он заметил огромный синяк на лице девушки, стал будить ее, но она не просыпалась. Испугавшись, он позвонил ясновидящей. Та сказала, что Салтанат просто устала и ей необходимо поспать. «У меня как-то отлегло от сердца», — сказал Бишимбаев.

Не сумев разбудить жену, экс-министр позвонил брату (Байжанову) и попросил отвезти домой телефон Нукеновой. Он знал, что ее старший брат отслеживает геолокацию телефона и, по его словам, не хотел конфликта с ним. Также он попросил удалить записи с видеокамер, чтобы избежать «ненужной публичности». Брат погибшей считает оба обстоятельства попыткой скрыть следы преступления.

«Я попросил отвезти ее телефон домой. Салтанат была жива, она спала. Поэтому я попросил удалить всё с видеокамер, чтобы это не попало в Телеграм-каналы, мы живем в такое время, когда информация покупается и продается. Но это не для того, чтобы сделать себе алиби, иначе я попросил бы отвезти свой телефон», — заявил Бишимбаев на суде.

Когда Бишимбаев понял, что Салтанат не просыпается, он попросил брата купить аспирин и кетонал, завернул ее в два пледа, «чтобы Байжанов не видел ее обнаженной».

«Мы прошли пять-шесть метров к двери ViP, я думал, она разойдется, сделает шаги и проснется. Но этого не произошло. Она была как пьяный человек. Она не храпит, мычит что-то. Думали, как в таком виде ее везти. Байжанов сказал: «Может, я вас закрою тут, отоспитесь?» Было уже 10:30, скоро персонал должен был прийти. Я попросил Байжанова закрыть нас, чтобы никто не зашел», — рассказал подсудимый.

На вопрос стороны потерпевших, почему он не вызвал скорую, подсудимый ответил: «Ну вот так вышло».

«Я дочь похоронила, не увидев лица. Ты убивал ее восемь часов!»

Следователи же полагают, что Бишимбаев задушил Нукенову во время ссоры. По словам прокурора, в ресторане Бишимбаев напился, бил жену кулаками по голове, а когда она упала, стал пинать ее ногами. Тогда, по версии следствия, Нукенова закрылась в одной из комнат ресторана, но Бишимбаев выбил дверь, снова избил ее, вытащил жену, продолжил бить, а затем схватил за горло и стал душить. Нукенова потеряла сознание.

На заседании суда прокурорам потребовалось несколько минут, только чтобы перечислить все травмы, которые получила Нукенова. Экспертиза показала, что часть из них она получила за шесть часов до момента смерти, а часть — за 14 часов, то есть побои продолжались около восьми часов. Посетители не могли остановить Бишимбаева, поскольку все это он делал в закрытой VIP-зоне ресторана, а сотрудники могли не вмешиваться, потому что он брат владельца.

Судебный процесс проходит с участием присяжных заседателей. Сторона обвинения добивается признания Бишимбаева виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. В таком случае подсудимому грозит пожизненный срок лишения свободы. Сам Куандык Бишимбаев не признал себя виновным в умышленном и осознанном убийстве Салтанат с особой жестокостью. Мать Салтанат прокричала на заседании, что тот убивал ее восемь часов.

«Как не с особой жестокостью? Я свою дочь не видела, похоронила, но лицо ее я не видела: с такой жестокостью ты ее бил. Как ты можешь такое говорить? Мне не показали ее. Ты убивал ее восемь часов!» — заявила Жумагуль Нукенова.

На фоне громкого убийства Салтанат Нукеновой на сайте Otinish.kz появилось открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором подписавшиеся под письмом 150 тыс. человек попросили ужесточить наказание за домашнее насилие в отношении женщин и детей. Вскоре петицию признали нелегитимной. Но в январе Токаев заявил, что это обращение примут во внимание.

«Без моих каких-то действий в тот вечер, возможно, ничего бы не было»

Бишимбаев и Нукенова познакомились в августе 2022 года. Уже в декабре, как утверждает сторона обвинения, они «сыграли свадьбу», однако официально брак регистрировать не стали.

Как рассказала подруга Салтанат Линара Смагулова, она часто замечала на Нукеновой синяки и ссадины. Девушка не скрывала их происхождение, объясняла, что травмы ей в ссорах наносит муж. Смагулова охарактеризовала отношения между Бишимбаевым и Нукеновой как «сложные». Салтанат даже уезжала к родителям в Павлодар, но муж заверил ее, что все изменится, просил прощения, и она вернулась.

Обвинение в суде также отметило, что Бишимбаев был «одержимо ревнивым», контролировал все телефонные звонки жены, запрещал ей работать и «систематически применял к ней физическое насилие». Сам Бишимбаев упомянул на суде эпизод, при котором он показал Салтанат эротическое видео, обвиняя, что на кадрах запечатлена она. Ролик, по его словам, ему прислали примерно через 10 дней после их свадьбы.

Бишимбаев не отрицает причастность к смерти девушки. «Без нашей ссоры, без моих каких-то действий, которые в тот вечер между нами произошли, возможно, ничего бы не было», — сказал он в суде.

Куандык Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Республики Казахстан с 6 мая по 28 декабря 2016 года. В начале 2017 года Бишимбаев был задержан. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы.

В сентябре 2019 года Бишимбаев вышел на свободу по УДО, проведя в колонии полтора года.