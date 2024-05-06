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Турагентства назвали регион России, который неожиданно стал популярен у туристов

Глава Союза турагентств Голов: Карелия набирает популярность у наших туристов

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Илья Тимин/РИА «Новости»

Россияне действительно стали чаще путешествовать по стране, а в число регионов — лидеров по количеству туристов вошла Карелия, рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Спрос туда мог бы быть еще выше, если бы путешественников не останавливали слишком высокие цены, отметил он в беседе с НСН.

Карелия привлекает тем, что она одинаково удачно подходит как для совмещенных длительных туров, так и для поездок на выходные, считает специалист. Съездить туда можно, к примеру, на ретро-поезде из Петербурга, напомнил он, добавив, что многие называют такую поездку шикарной.

«Хотелось бы, чтобы было дешевле. Для массовых туристических поездок стоимость должна быть чуть выше средних цен», — констатировал Голов.

Туризм в Карелии развивается с учетом местных особенностей, в большей степени он завязан на частный бизнес, отметил эксперт.

Напомним, предстоящим летом в путешествия отправятся более трети россиян, из них 28% планируют поездки по стране. При этом отмечается, что средняя стоимость отдыха в России в 2023 году поднялась на 10% и составила примерно 46 тыс. рублей.

Эксперт по туризму ранее назвал топ-3 красивых мест отдыха в России, о которых мало кто знает.

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