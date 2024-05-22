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Летучая отказалась оперироваться за рубежом

Телеведущая Елена Летучая заявила, что делает операции только в России

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elenapegas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Елена Летучая призналась в беседе с mk.ru, что наотрез отказалась оперироваться за границей.

Летучая заявила, что в России работают отличные врачи, которым она доверяет. По словам знаменитости, именно поэтому она делает операции только на родине. Врачи проводили хирургическое вмешательство из-за травмы ноги телеведущей.

Летучая сообщила, что операция длилась два часа и прошла успешно. На данный момент знаменитость восстанавливается. Ей придется еще несколько месяцев проходить реабилитацию.

«Видите, я пока не могу позволить себе ходить на каблуках, как раньше. Врачи сказали, что нужно от них отказаться. Пару месяцев еще нельзя точно будет. Сейчас я выполняю специальные упражнения. Сильной боли уже нет, но неприятные ощущения еще имеются», — поделилась телеведущая.

В апреле Летучая рассказывала, что столкнулась с проблемами, в результате которых травмировала ногу, во время путешествия на остров Сокотра. Она не сообщила подробности инцидента.

Несмотря на травму, Летучая продолжила выходить в свет и посещать различные мероприятия.

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