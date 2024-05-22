ВСУ подорвали мосты при бегстве из Волчанска

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили переправы, когда отступали из Волчанска, заявил руководитель российской Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Его цитирует ТАСС.

«Украинские вооруженные формирования на отходе уничтожают мосты за собой. Это факт. По Волчанску — мосты через реку Волчью были уничтожены», — рассказал чиновник.

По словам Ганчева, для проведения контратак ВСУ приходится возводить понтонные переправы.

21 мая Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) контролируют порядка 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена.

20 мая заместитель начальника назначенной Киевом Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичный уход ВСУ из Волчанска.

Ранее глава крымского парламента заявил, что будущее Харьковской области — в составе РФ.