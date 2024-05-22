Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ подорвали мосты при бегстве из Волчанска

Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ уничтожили мосты при отступлении из Волчанска

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили переправы, когда отступали из Волчанска, заявил руководитель российской Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Его цитирует ТАСС.

«Украинские вооруженные формирования на отходе уничтожают мосты за собой. Это факт. По Волчанску — мосты через реку Волчью были уничтожены», — рассказал чиновник.

По словам Ганчева, для проведения контратак ВСУ приходится возводить понтонные переправы.

21 мая Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) контролируют порядка 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена.

20 мая заместитель начальника назначенной Киевом Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичный уход ВСУ из Волчанска.

Ранее глава крымского парламента заявил, что будущее Харьковской области — в составе РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами