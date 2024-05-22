Мошенники придумали новую схему обмана российских военных

Мошенники разработали новую схему обмана военнослужащих Вооруженных сил России и их родственников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Центральный банк РФ.

Новый способ обмана представляет собой адаптированную версию схемы про «безопасный счет». Преступники звонят или пишут военным, заявляя, что из их дохода удержат сумму в размере 195 тыс. рублей в связи с нарушением дисциплины или невыполнением служебных обязанностей, если они не переведут все накопления на якобы безопасный счет.

Чтобы убедить людей, мошенники показывают им некий документ якобы от финансового департамента Минобороны. Когда поверившие преступникам граждане переводят средства, злоумышленники исчезают.

В ЦБ посоветовали прерывать подозрительные звонки и сообщать о них по номеру, указанному на официальном сайте банка.

До этого в России задержали девять жителей разных регионов за финансирование ВСУ. По данным МВД, подозреваемые получали деньги путем обмана жителей Москвы и пересылали их на счета украинских военных.

Ранее в Чите задержали семейную пару за обман с арендой квартир.