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Авиаэксперты ответили на планы запустить Wi-Fi в российских самолетах

Глава «Аэропорта» Горбачев: Wi-Fi может привести к сбою электроники самолета

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Shutterstock/Bizi88

Wi-Fi в самолетах использовать категорически недопустимо, особенно если речь идет о разговорах по телефону или общении в мессенджерах. Это грозит сбоем в работе электроники судна, считает гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

Напомним, глава Минцифры Максут Шадаев до этого заявил, что с 2028 года в российских самолетах появятся беспроводные интернет-сети Wi-Fi. Горбачев в ответ напомнил, что запрет на использование телефонов в полетах установлен не просто так, а из-за опасности появления помех.

«Самолет напичкан электроникой, и если все начнут одновременно звонить по своим делам, то это может стать причиной всевозможных неисправностей, в частности, системы наведения, навигации», — объяснил авиаэксперт в беседе с НСН.

В крайнем случае в полете можно посмотреть какой-то фильм, но любое общение в мессенджерах или по телефону недопустимо, подчеркнул он, напомнив, что об этом также предупреждают при входе на борт воздушного судна.

«Конечно, пассажирам приятно, если на борту есть Wi-Fi, но безопасность полетов от этого страдает», — заключил гендиректор «Аэропорта».

Ранее авиаэксперты оценили требование высаживать людей из самолетов из-за духоты.

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