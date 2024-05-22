Раненый штурмовик ВС РФ в украинском плену убедил солдат ВСУ сдаться

Штурмовик 9-й бригады Вооруженных сил РФ с позывным «Сорока» рассказал, что попал с ранением в плен, где сумел убедить четверых украинских военных сложить оружие и сдаться. Видеозапись с рассказом российского солдата опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

«Шли на штурм, получил ранение со сброса, необходимо было где-то укрыться, чтобы перебинтоваться. Я запрыгнул в подвал, первый какой был, потому что оставаться на улице было невозможно. А там оказались украинцы, на меня направили автоматы... Собственно, потерял сознание, очнулся без оружия, без брони», — сообщил «Сорока».

По словам штурмовика, в подвале было семеро украинских солдат, которые хотели передать его командованию. Вскоре трое из них ушли искать потерянную рацию, но «их свои же по ошибке хлопнули», отметил боец. В итоге он остался в подвале с еще одним российским пленным и четверыми «обычными мобилизованными» украинцами.

«Мне удалось их убедить, чтоб они сдались. В ходе беседы было понятно, что воевать они не хотят», — сказал «Сорока».

Украинские солдаты боялись, что в российском плену их расстреляют, однако штурмовик дал им слово, что никто их не тронет. Российский военный сдержал свое слово. Четверо украинцев решили не возвращаться на родину по обмену и остаться на территории РФ.

16 мая в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» появилась информация о массовой сдаче в плен украинских военных, которые участвуют в боевых действиях в районе города Волчанска в Харьковской области. В частности, решение добровольно сложить оружие уже приняли солдаты седьмого пограничного отряда и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Ранее в России осудили мужчину за подстрекательство к сдаче в украинский плен.