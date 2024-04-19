Президент Украины Владимир Зеленский посетил Славянск. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Сегодня — Донецкая область. <...> Пообщался с бойцами, отметил государственными наградами», — говорится в публикации.

Зеленский также сообщил, что встретился с раненными солдатами ВСУ, которые «проходят лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады».

До этого Владимир Зеленский посетил Харьковскую область и оценил ход строительства укреплений. На вопрос о том, ожидает ли Украина российского наступления на эту территорию, украинский президент ответил, что власти страны делают все возможное, чтобы этого не произошло. По его словам, строительство укреплений должно показать, что Украина готова к обороне.

В сентябре 2023 года украинский президент также посещал расположение бригад ВС Украины в подконтрольной стране части ДНР.

Ранее в Германии увидели страх в глазах Зеленского.