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В ДНР рассказали, какие преимущества даст России освобождение Клещеевки

Кимаковский: освобождение Клещеевки позволит усилить удары по югу Часова Яра

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Игорь Кимаковский/VK

Освобождение села Клещеевка и зачистка высот в ее окрестностях открывают для Вооруженных сил России возможность для более интенсивных ударов по югу Часова Яра. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, слова которого передает ТАСС.

По его словам, теперь россияне смогут бить с флангов по югу Часова Яра. Также он заявил, что для ВС РФ открывается возможность усилить огневое давление на группировку ВСУ, которая находится к югу от Часова Яра.

Днем 22 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль Клещеевку.

По данным ведомства, Вооруженные силы РФ ударили по живой силе и технике бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка в ДНР.

В итоге ВСУ потеряли более 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, американское 105-мм орудие М119 и 105-мм орудие L-119 из Великобритании.

Ранее сообщалось, что украинские войска перебросили часть подразделений к Волчанску.

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