Украина возобновит консульские услуги военнообязанным мужчинам не раньше 18 мая 2024 года

Министерство иностранных дел Украины возобновит оказание консульских услуг находящимся за границей мужчинам призывного возраста не раньше 18 мая 2024 года. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Возобновление консульских услуг будет увязано со вступлением в силу закона о мобилизации, так как в законе содержится ряд новых требований. До этого документы у заявителей приниматься не будут.

При этом МИД отметил, что будут предоставляться услуги по заявлениям, поданным до 23 апреля, а также услуги в отношении детей, оформляемые мужчинами мобилизационного возраста.

До этого сообщалось, что МИД Украины ввел запрет на консульские действия в отношении военнообязанных, находящихся за границей.

22 апреля депутат Верховной рады Сергей Демченко заявил, что законопроект о демобилизации и ротации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), вероятно, будет принят не раньше 2025 года.

Ранее Зеленский объяснил причины снижения возраста мобилизации на Украине.