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Борец Садулаев: сердце подсказывает, что я выступлю на Олимпиаде

Борец Садулаев уверен, что он выступит на Олимпиаде в Париже

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Global Look Press

Российский борец Абдулрашид Садулаев рассказал, что уверен в том, что ему удастся поехать на Олимпиаду 2024 года, передает сайт Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«Сердце подсказывает, что я выступлю на Олимпиаде в Париже. Если нас допустят и будет принято решение, что мы едем, думаю, за месяц до Игр я проведу какой-нибудь старт», — сказал Садулаев.

27-летний Садулаев — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее россияне стали первыми в зачете чемпионата Европы по самбо.

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