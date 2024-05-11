Анастасия Задорожная рассекретила беременность

Российская актриса и певица Анастасия Задорожная рассекретила первую беременность. Фото с округлившимся животом она показала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя актриса намекнула на то, что в последнее время она занимается своим здоровьем.

«Делом занята, не отвлекайте», — подписала кадр она.

Анастасия Задорожная в 10 лет была принята в детский коллектив «Непоседы». Еще будучи школьницей, начала сниматься в сериале «Простые истины» в роли Анжелики Селиверстовой. Также снималась в главных ролях в сериалах «Клуб» и «Преступление будет раскрыто».

В 2020 году Задорожная вышла замуж за бизнесмена Владимира Макарова. С будущим мужем она познакомилась в самолете.

Осенью 2022 года, поздравляя мужа с годовщиной свадьбы, Задорожная пожелала, чтобы у нее с супругом было будущее. Актриса также призналась, что хочет детей и большую семью.

«Просто пусть у нас будет будущее. Я всего два года жена. Хочу детей, большую семью, приют и мир на земле», – написала актриса.

Ранее певца из Нидерландов отстранили от «Евровидения» из-за таинственного инцидента.