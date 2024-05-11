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В США объяснили, почему Украине передали дополнительный пакет военной помощи

NYP: США передали Киеву новый пакет помощи из-за продвижения ВС РФ под Харьковом

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

США отправили Украине новый транш помощи в связи со страхом перед продвижением российских военных. Об этом сообщает американская газета New York Post.

«Пакет военной помощи в размере $400 млн, который был выделен Пентагоном 10 мая, обеспечит Украину ракетами класса «земля-воздух», артиллерийскими снарядами и другим необходимым оружием и оборудованием для сдерживания наступления России», — говорится в публикации.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал эту помощь «срочной необходимой» в то время, как российская армия предпринимает активные действия под Харьковом, утверждается в материале.

Уточняется, что этот транш стал 57-й партией военного оборудования, которое было передано Украине из запасов министерства обороны США с августа 2021 года.

До этого президент Белоруссии заявлял, что кредитный транш в размере $60 млрд военной помощи Соединенных Штатов для Украины не изменит ситуацию на фронте.

Ранее в сенате США раскрыли, как задержка помощи отразилась на Украине.

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