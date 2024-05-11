Во Франции назвали главную проблему «ПСЖ» после ухода Мбаппе

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер отреагировал на новость о том, что Килиан Мбаппе официально объявил о своем уходе из французского «ПСЖ», передает «Спорт-Экспресс».

«Это вовсе не сюрприз. Просто подтверждение информации, которая была у нас с 13 февраля. «ПСЖ» меняет свою спортивную политику каждый год. Вот в чем настоящая проблема», — сказал Леклер.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

«ПСЖ» проиграл дортмундской «Боруссии» оба полуфинальных матча Лиги чемпионов — 0:1, 0:1. Парижане стали чемпионами Франции. Сейчас у клуба 70 очков. На втором месте идет «Монако», имея в активе 61 балл. Третье место занимает «Брест», набрав 57 баллов.

Ранее Мбаппе лично сообщил ультрас об уходе из «ПСЖ».