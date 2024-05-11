Украинский дрон атаковал село в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа с помощью квадрокоптера. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, украинский дрон сбросил два взрывных устройства на стоящий у обочины грузовой автомобиль. В результате взрывов один мужчина погиб на месте, а второй пострадавший был доставлен бригадой скорой помощи в Грайворонскую центральную районную больницу (ЦРБ) с осколочными ранениями ног.

«Транспортное средство сильно посечено. Оперативные службы работают на месте», — написал Гладков.

До этого Минобороны России сообщало, что в небе над Белгородской областью были уничтожены два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

11 мая украинские войска обстреляли село Щетиновка в Белгородской области. Глава региона сообщал, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из мирных жителей не пострадал. При этом одному из корпусов местного сельскохозяйственного предприятия был нанесен существенный урон.

Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Донецк.