Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали мужчину за осквернение флага России

МВД: в Петербурге задержан мужчина, осквернивший государственный флаг

Полиция в Петербурге задержала мужчину, осквернившего государственный флаг. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«4 мая в полицию Приморского района Санкт-Петербурга поступило сообщение об осквернении флага, расположенного на доме 48 по проспекту Королева», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело. Вскоре нарушителя удалось найти. Им оказался 45-летний местный житель.

До этого сообщалось, что в Кировском районе Ленинградской области неизвестные осквернили мемориал «Скорбящий матрос» у братской могилы. Неизвестные расстреляли табличку с информацией о создателях мемориала: на плите остались крупные отверстия от пуль.

Незадолго до этого в Невинномысске спортсмены прошлись по Вечному огню и плюнули в него. Выяснилось, что подозреваемыми были жители Чеченской республики. Одного из них удалось задержать.

Ранее в Брянске ребенок справил нужду на Курган Бессмертия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами