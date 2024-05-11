В Петербурге задержали мужчину за осквернение флага России

Полиция в Петербурге задержала мужчину, осквернившего государственный флаг. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«4 мая в полицию Приморского района Санкт-Петербурга поступило сообщение об осквернении флага, расположенного на доме 48 по проспекту Королева», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело. Вскоре нарушителя удалось найти. Им оказался 45-летний местный житель.

До этого сообщалось, что в Кировском районе Ленинградской области неизвестные осквернили мемориал «Скорбящий матрос» у братской могилы. Неизвестные расстреляли табличку с информацией о создателях мемориала: на плите остались крупные отверстия от пуль.

Незадолго до этого в Невинномысске спортсмены прошлись по Вечному огню и плюнули в него. Выяснилось, что подозреваемыми были жители Чеченской республики. Одного из них удалось задержать.

Ранее в Брянске ребенок справил нужду на Курган Бессмертия.