Психолог объяснила, почему для отдыха не подходит смена деятельности

Когда люди хотят отдохнуть, они часто руководствуются фразой: «Лучший отдых — это смена деятельности». Однако, это ошибка. Такое мнение в беседе с RT высказала психолог Анна Девятка. По ее словам, переключение рода занятий все равно активизирует нервную систему и человек продолжает утомляться. Правильнее — переключать виды мышления, отметила специалист.

«Хорошо бы со словесно-логического и предметно-деятельного переключиться на мышление образное. То есть полюбоваться природой или, например, посмотреть фильм, который не требует (усиленной — «Газета.Ru») интеллектуальной обработки. То есть максимально голову разгрузить», — сказала Девятка.

Она также посоветовала воздержаться от употребления алкоголя и переедания, которые «ослабляют организм по общему итогу».

Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников до этого отмечал, что физический труд в огороде положительно влияет на психику человека, давая возможность понять, что он земное существо.

Кроме того, по его словам, в огороде часто преобладает монотонная физическая нагрузка, которая является одной из медитативных техник. Когда человек совершает цикличные действия, у него начинает разгружаться голова, пояснил эксперт.

Согласно данным аналитиков сервиса «Банки.ру», чуть больше 40% россиян собираются провести майские праздники дома.

Каждый пятый житель РФ планирует провести каникулы на даче или на природе. В поездку по стране отправятся 8% россиян, еще 3% запланировали путешествие в страны дальнего зарубежья, а 2% — по СНГ.

Ранее психолог объяснил, как легко вернуться к работе после майских праздников.