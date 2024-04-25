ВСУ обстреляли жителей села в Брянской облсти

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали жителей села Курковичи в Стародубском районе при помощи беспилотника. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в результате атаки пострадали четыре человека. Один из них был 14-летний ребенок.

«Выражаю соболезнования пострадавшим от рук террористов нацистского украинского режима и желаю скорейшего выздоровления. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил Богомаз.

До этого сообщалось, что Украина обстреляла поселок Суземка, административный центр Суземского района Брянской области. По предварительной информации, никто не пострадал. В результате атаки повреждены шесть домовладений, на месте работают оперативные и экстренные службы.

При этом три беспилотника Вооруженных сил Украины были ликвидированы над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

По информации Минобороны РФ, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине российские военные уничтожили 22 529 украинских беспилотников.

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