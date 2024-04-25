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Опрос: более чем 40% россиян важно участие их работодателя в благотворительности

В России 42% граждан важно участие их работодателя в благотворительности

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Евгений Михайлов

42% россиян важно участие их работодателя в благотворительности. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками «Авито Работы». В опросе приняли участие свыше семи тысяч граждан.

«Мы видим, как при привлечении кандидатов наряду с материальными факторами на первый план выходит важность развития бренда работодателя и социальной деятельности компании как элемента этого бренда», — сообщил управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Согласно исследованию, чаще всего компании участвуют в субботниках и других мероприятиях по облагораживанию территорий, а также в акциях по сбору средств, продовольствия и вещей для нуждающихся.

До этого опрос показал, что в апреле больше половины россиян (54%) оценили свою мотивацию и продуктивность на работе на 8 — 10 баллов из 10 возможных.

Наиболее высоко свою продуктивность оценили работники сельского хозяйства и агропромышленности (65%), туризма и ресторанно-гостиничной сферы (61%), а также банкинга и инвестиций (61%).

При этом, согласно исследованию, в марте 2024 года лидерами по работоспособности стали работники бухгалтерии и финансов (71%).

Ранее стало известно, что 49% москвичей планируют работать в майские праздники.

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