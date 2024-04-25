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Стало известно, кто чаще верит в любовь с первого взгляда — мужчины или женщины

В России мужчины втрое чаще женщин верят в любовь с первого взгляда

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В России 34% мужчин верят в любовь с первого взгляда, в то время как среди женщин — всего 12%. Об этом сообщает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками дейтинг-сервиса «Мамба».

При этом, согласно опросу, мужчинам на первом свидании сложнее определить, сложатся ли отношения. Из них всего 7% сразу определяют, стоит ли продолжать свидания. Женщины определяют перспективность отношений гораздо быстрее — 67% из них на первой встрече осознают, есть ли у пары будущее.

52% мужчин нужно длительное время, чтобы понять, подходит ли избранница. Еще 41% респондентов мужского пола необходимо как минимум несколько свиданий.

До этого опрос показал, что около половины российских женщин не согласились бы пойти на свидание, если бы узнали, что их потенциальный партнер является геймером.

Среди других «отталкивающих хобби» женщины выделили коллекционирование марок и монет, а также футбол. В свою очередь мужчины не хотят ходить на свидание с потенциальными партнершами, которые занимаются боксом, вязанием и вышивкой.

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