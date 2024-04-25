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Остров в океане остался без света по неизвестной причине

NHK: в Японии остров Мияко остался без света по неизвестной причине

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Wataru Kohayakawa/AFLO/Global Look Press

В четверг рано утром произошло масштабное отключение электроэнергии на острове Мияко в японской префектуре Окинава. Специалисты не могут установить причину произошедшего, сообщает NHK.

По информации телеканала, отключение произошло около трех часов утра по местному времени (21:00 мск предыдущего дня). На момент 8 утра (02:00 мск) без электричества остались 24 490 домовладений, что, по данным канала, составляет практически все жилые дома на острове.

Компания Okinawa Electric Power Company выразила свои извинения за причиненные неудобства потребителям и заявила о создании штаба по ликвидации аварии.

Сотрудники компании пообещали выявить проблему и восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.

По информации телеканала, специалисты энергетической компании не обнаружили никаких неисправностей в работе оборудования или системных сбоев. Из-за отключения электроэнергии больницы на острове приостановили прием пациентов и плановые операции, за исключением экстренных случаев.

Многие магазины закрыты, а движение транспорта на улицах регулируется вручную полицейскими.

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