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Исследование показало, что 60 фирм ответственны за половину мирового загрязнения пластиком

Coca-Cola и PepsiCo стали главными загрязнителями пластиком Земли

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Jon Nazca/Reuters

Philip Morris International, Danone, Nestlé, PepsiCo и Coca-Cola являются главными загрязнителями пластиковым мусором Земли. Об этом свидетельствует новое исследование.

Как говорится в научной работе, менее 60 корпораций несут ответственность за более чем половину мирового загрязнения пластиком, причем пять выше перечисленных ответственны за четверть этого показателя.

Отмечается, что на каждый процент увеличения производства пластика происходит эквивалентное увеличение пластикового загрязнения окружающей среды.

Международная команда волонтеров за пять лет собрала и обследовала более 1 870 000 единиц пластикового мусора в 84 странах: основную часть собранного мусора составила одноразовая упаковка для продуктов питания, напитков и табачных изделий.

Менее половины этого пластикового мусора имело различимый бренд, который можно было проследить до компании, производившей упаковку.

За брендированную половину пластика отвечали всего 56 компаний, занимающихся производством потребительских товаров.

На долю Altria и Philip Morris International приходится 2% обнаруженного фирменного пластикового мусора, Danone и Nestlé — 3%, PepsiCo отвечает за 5% выброшенной упаковки, а 11% брендовых пластиковых отходов можно отнести к Coca-Cola.

Ранее ученые выяснили, что пластик может лишить потомства большинство морских животных.

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