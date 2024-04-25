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Белый дом считает целесообразной отправку ATACMS на Украину

Помощник Байдена: Белый дом считает отправку ATACMS на Украину целесообразной

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Mike Mareen/Shutterstock

Администрация Белого дома считает целесообразной поставку на Украину тактических баллистических ракет ATACMS, несмотря на предупреждения России о том, что это приведет к обострению конфликта. С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

«С нашей точки зрения, теперь, когда мы решили проблемы [Киева] с боеготовностью, мы можем сделать шаг вперед и предоставить Украине наши собственные средства. <...> Мы считаем, что это целесообразно сделать в данный момент», – сказал помощник.

По его словам, Россия также использует ракеты большой дальности, которые ей поставляют третьи страны.

По словам Салливана, США уже передали несколько ракет Украине и готовы отправить еще больше. При этом он отказался приводить конкретные цифры.

До этого заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты поставили Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS без публичного заявления по данному вопросу.

Ранее в РФ оценили передачу Украине американских ракет ATACMS.

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