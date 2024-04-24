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Более 150 детей с низкой массой тела спасли в Подмосковье с начала года

В Подмосковье в 2024 году родились 70 детей с экстремально низкой массой тела

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В Подмосковье с начала 2024 года спасли 90 детей с очень низкой массой тела и 70 малышей с экстремально низкой массой тела, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Он добавил, что каждые роды и новорожденного сопровождает неонатолог.

Сапанюк отметил, что неонатолог оценивает состояние родившихся раньше срока детей, а также выхаживает их.

По словам министра здравоохранения Подмосковья, вес самого маленького ребенка составил 410 г.

Напомним, в Московской области работает единый колл-центр «Стань мамой в Подмосковье».

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