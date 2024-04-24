Украинцы призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами Украины

Граждане Украины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами республики. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Постановление об этом правительство Украины приняло 23 апреля. В документе говорится, что получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу украинцами мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе подразделения Госмиграционной службы.

«Пересылка таких паспортов в обособленные подразделения или зарубежные дипломатические учреждения Украины для организации их выдачи не производится», — отмечается там.

22 апреля министерство иностранных дел Украины потребовало от своих заграничных дипломатических учреждений прекратить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ограничение консульских услуг для украинцев за рубежом — это честное решение, поскольку пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед страной.

Ранее в ЕС отреагировали на решение МИД Украины по консульским услугам для военнообязанных.