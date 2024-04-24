Власти Харькова заявили о возобновлении телевещания в городе

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о частичном восстановлении функционала разрушенной телевышки в Харькове. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

«Функционал разрушенной телебашни частично восстановлен… Телевещание возобновлено, будем продолжать работу, чтобы на 100% возобновить ее», — сказал он.

24 апреля глава городской администрации Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате ударов со стороны РФ в городе был перебит газопровод.

22 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о том, что Вооруженные силы РФ поразили телевизионную вышку в Харькове на улице Деревянко. Он уточнил, что на конструкции была размещена антенна связи противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

23 апреля Синегубов подтвердил, что телебашня высотой 250 метров была уничтожена в Харькове, после чего в городе и ближайших окрестностях пропал цифровое телевидение.

Ранее сообщалось о повреждении жилых многоэтажек в Харькове.