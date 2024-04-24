Путин призвал уделить внимание семьям участников СВО из-за паводков

Семьям участников СВО нужно уделить особое внимание, как и многодетным семьям, пострадавшим от паводков. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«Безусловно, на наших ребят, которые участвуют в специальной военной операции, …нужно обратить особое внимание так же, как и на семьи с детьми (пострадавшие от паводков – ред.). Тем более на многодетные семьи», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер призвал решить вопрос с помощью пострадавшим от паводка пенсионерам.

Также Владимир Путин во время совещания по паводкам поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за действий стихии.

Президент поручил отправить в летние лагеря детей из пострадавших от наводнения регионов.

До этого губернатор Тюменской области Александр Моор заявил на совещании у Путина, что самая сложная паводковая обстановка в Тюменской области зафиксирована в городе Ишим и Ишимском районе.

Ранее Путин объяснил, когда наградят чиновников за ликвидацию последствий паводков.