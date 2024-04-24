Россиянин взорвал гранату в гараже соседа, но подорвался сам

Житель Ставрополья попытался решить конфликт с соседом с помощью гранаты. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в поселке Загорский. По данным источника, мужчины уже длительное время конфликтовали. В какой-то момент один из участников ссоры решил прийти к оппоненту домой с гранатой.

Взяв взрывоопасный предмет, россиянин отправился в гараж к мужчине. Там он активировал боеприпас и взорвал.

В результате сосед получил серьезные ранения. Приехавшие на место медики госпитализировали местного жителя. Взорвавшего гранату мужчину спасти не удалось.

До этого петербуржец поджег машину соседа за три миллиона рублей в центре города. В результате у автомобиля выгорел моторный отсек.

Подозреваемого оперативно разыскали и доставили в отделение полиции. Известно, что ранее он был судим по статьям о мошенничестве, наркотиках и других преступлениях. После допроса местного жителя направили в изолятор временного содержания. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

Ранее москвич выстрелил в дверной глазок соседней квартиры из-за шума.