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Гильдия пекарей объяснила сообщения о серьезном повышении цен на хлеб

Вице-президент Гильдии пекарей Канцельсон: хлеб дорожает, как и другие продукты

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Unsplash

Сообщения о том, что хлеб вырос в цене на 10-15% из-за роста транспортных расходов не соответствуют действительности, заявил вице-президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Канцельсон. Рост цен на хлебобулочные изделия он в беседе с НСН назвал микроскопическим, призвав «не кошмарить» людей стоимостью хлеба.

В Национальном союзе хлебопечения до этого заявили, что цены на хлеб в России с начала 2024 года выросли на 10-15%. Канцельсон с этим не согласился – по его словам, хлеб дорожает в пределах инфляции, как и остальные продукты.

«На самом деле рост цены микроскопический, — заверил он. — Цены сегодня самые разнообразные, но люди покупают. Понятно, что нормальный человек не купит булочку за 500 рублей, но для кого-то это не деньги, и они с удовольствием купят».

Все виды хлебобулочных изделий имеют спрос у разных покупателей, заключил вице-президент Гильдии пекарей.

Напомним, в Минсельхозе подтвердили, что по состоянию на середину апреля отпускные цены на хлеб из пшеничной муки составляют в среднем 62,6 руб. за 1 кг, из ржано-пшеничной — 55,4 руб. за 1 кг. Однако, по данным ведомства, годовой рост отпускной цены остается ниже инфляции.

Ранее россиянам рассказали, как есть хлеб без вреда для фигуры.

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