Стриптизер в костюме пожарного танцевал для 104-летней женщины в день ее рождения

В Великобритании стриптизер станцевал для 104-летней пенсионерки в день ее рождения. Об этом пишет The Sun.

Жительница дома престарелых в Западном Лондоне мечтала посмотреть на мужской стриптиз и была в восторге, когда увидела свой подарок на 104-летие, подготовленный ее сыном.

На праздник к имениннице пришел 48-летний Гэри Мэлони в форме пожарного. Он исполнил для нее танец на коленях, пока она втирала в него масло, а затем разделся догола, прикрывая гениталии флагом Англии.

«Я осторожно взял ее за руки и немного потанцевал на коленях. Ей было очень весело, она отлично провела время», — уверен Гэри.

Некоторые интернет-пользователи раскритиковали эту вечеринку, назвав ее «мерзкой» и «неуместной». Тем не менее в доме престарелых рассказали, что стриптизер был приглашен, чтобы исполнить желание постоялицы.

«Выбор жительницы был поддержан ее семьей, и на мероприятии присутствовали только те друзья и родственники, которые хотели принять участие в этом событии», — заявил представитель организации.

Ранее в США прошел праздничный парад в честь 116-го дня рождения жительницы города.