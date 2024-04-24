Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стриптизер в костюме пожарного танцевал для 104-летней женщины в день ее рождения

Британка отметила свой 104-й день рождения, пригласив на вечеринку стриптизера

close
100%
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Великобритании стриптизер станцевал для 104-летней пенсионерки в день ее рождения. Об этом пишет The Sun.

Жительница дома престарелых в Западном Лондоне мечтала посмотреть на мужской стриптиз и была в восторге, когда увидела свой подарок на 104-летие, подготовленный ее сыном.

На праздник к имениннице пришел 48-летний Гэри Мэлони в форме пожарного. Он исполнил для нее танец на коленях, пока она втирала в него масло, а затем разделся догола, прикрывая гениталии флагом Англии.

«Я осторожно взял ее за руки и немного потанцевал на коленях. Ей было очень весело, она отлично провела время», — уверен Гэри.

Некоторые интернет-пользователи раскритиковали эту вечеринку, назвав ее «мерзкой» и «неуместной». Тем не менее в доме престарелых рассказали, что стриптизер был приглашен, чтобы исполнить желание постоялицы.

«Выбор жительницы был поддержан ее семьей, и на мероприятии присутствовали только те друзья и родственники, которые хотели принять участие в этом событии», — заявил представитель организации.

Ранее в США прошел праздничный парад в честь 116-го дня рождения жительницы города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами