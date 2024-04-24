Россиян призвали использовать репелленты для защиты от клещей

Лучший способ защиты от клещей — недопущение их попадания на тело. При посещении мест обитания этих насекомых необходимо использовать репелленты. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«При посещении мест их (клещей — «Газета.Ru») обитания, в частности, лесов, парков, лужаек с травой, обязательно используйте репелленты для обработки открытых частей тела. А рукава, брюки, воротник, шапочку постарайтесь как можно плотнее прижать к телу либо застегнуть», — посоветовал Неронов.

Он добавил, что после возвращения домой необходимо осмотреть свое тело на наличие клещей, а также отряхнуть одежду в ванной. Особое внимание он призвал уделять детям, поскольку кожа у них нежная и более уязвимая.

До этого Неронов отмечал, что кожа в области подмышек, пах, анальная складка и шея — любимые места клещей на теле человека. По его словам, насекомое присасывается постепенно, погружая голову в капиллярное «озерцо» для получения необходимых для его потомства питательных веществ.

Также он призвал ни в коем случае не извлекать присосавшегося клеща с помощью масла, крема или жира, поскольку исследовать его будет невозможно.

Ранее сообщалось, что в России от клещевого энцефалита привили около 1,4 млн человек.