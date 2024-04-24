Врачи предупредили россиян о весеннем скачке вирусных заболеваний

Весной отмечается рост количества пациентов с вирусными заболеваниями. Каждый человек ежедневно заражается до миллиона раз, просто организм чаще справляется и побеждает вирусы. Помочь ему можно, ведя здоровый образ жизни, считает кандидат биологических наук, вирусолог Игорь Лосев. Также в беседе с RuNews24 он посоветовал реже бывать в местах, где много переносчиков болезней.

«Вирусов вокруг нас очень много. Создание необходимых для борьбы с вирусом армий клонов лимфоцитов — довольно дорогая для организма в энергетическом плане процедура. Поэтому нужно следить, чтобы у организма были силы на борьбу», — подчеркнул врач.

Обеспечить силы организму может правильное питание, хороший сон, физическая активность, пояснил он.

Кроме того, важно подготовить свой иммунитет к вероятному заражению – иногда это неизбежно из-за большого количества вирусов, особенно во время сезонных обострений, заявил Лосев. Лучший способ подготовки иммунитета – прививка, подчеркнул он. Причем вакцина, по словам вирусолога, должна соответствовать штамму, с которым есть риск столкнуться – в этом случае даже при заражении болезнь пройдет в легкой форме.

Напомним, в Роспотребнадзоре недавно сообщили, что в мире может появиться новый высокопатогенный вирус гриппа. Отмечается, что сейчас в мире сохраняется нестабильная эпидемиологическая обстановка.

Врачи ранее перечислили признаки плохой работы иммунитета.