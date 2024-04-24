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Вместе с замом Шойгу задержаны еще несколько человек

«Известия»: вместе с замглавы МО РФ Ивановым задержаны еще несколько человек

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Минобороны России

Вместе с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым по делу о коррупции были задержаны еще несколько человек. Об этом сообщают «Известия».

«Одновременно с Ивановым задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег, действовала сложная цепочка посредников», — сообщает издание со ссылкой на причастный к расследованию источник.

Считается, что задержание Иванова может быть связано с коррупцией при реализации строительных контрактов.

До этого стало известно, что задержанный заместитель главы Минобороны Российской Федерации Тимур Иванов днем во вторник, 23 апреля, принял участие в заседании коллегии министерства.

Вечером 23 апреля стало известно о его задержании. В Следственном комитете России сообщили, что Иванова подозревают в получении взятки в размере более 1 млн рублей.

Согласно информации ведомства, замминистра вменяют нарушение ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Максимальное наказание по данному преступления составляет до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Иванов давно находился в оперативной разработке.

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