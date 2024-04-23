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Модель из рекламы Pepsi задержали с килограммом наркотиков в Подмосковье

В Подмосковье задержали актера и модель Агафонова с килограммом кокаина

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Подмосковье правоохранители задержали 37-летнего актера и модель Евгения Агафонова, у которого при себе нашли более килограмма кокаина. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на источник. Уточняется, что мужчина был рекламным лицом многих брендов, в том числе Pepsi.

По данным источника, 9 апреля в Люберцах сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки Haval, за рулем которого находился Агафонов. Его попросили предъявить документы и открыть багажник для проверки содержимого.

«В ходе осмотра остановленной на улице 8 Марта автомашины Haval F7X, в багажнике обнаружен и изъят полимерный сверток, в котором находилось 1006 грамм наркотического вещества. Экспертиза подтвердила, что вещество является кокаином», — рассказал источник.

В отношении артиста было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Накануне в Саратовской области полиция при поддержке специального отряда быстрого реагирования Росгвардии задержала подозреваемого в сбыте наркотических веществ, который уже ранее был судим по аналогичной статье.

Автоинспекторы остановили автомобиль предполагаемого преступника в Татищевском районе — им оказался 35-летний житель Московской области. При досмотре машины подозреваемого силовики обнаружили под обшивкой багажника несколько пакетов с запрещенным веществом. Общий вес свертков с метилэфедроном составил около восьми килограммов.

Ранее сахалинец закупил более 2 кг наркотиков в Подмосковье и отправил их себе почтой.

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