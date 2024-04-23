Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уровень реки Томь в Новокузнецке сильно снизился

Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился до 440 сантиметров

close
100%
Pixabay

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что уровень реки Томь возле города снизился до 440 сантиметров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в воскресенье, 21 апреля, уровень воды составлял 630 сантиметров, а к утру понедельника он снизился до 525 сантиметров.

«По состоянию на 08:00 (04:00 по московскому времени) 23 апреля река Томь — 440 см (190 см до опасного), река Томь (Абашево) — 469 см (161 см до опасного), река Кондома (Калтан) — 295 см (335 см до опасного), река Аба — 20 см (160 см до опасного). Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены», — сообщил Кузнецов.

До этого сообщалось, что уровень воды в Томи в Новокузнецке Кемеровской области снизился до 525 см. Этот показатель на 105 см ниже отметки опасного явления. По словам Кузнецова, такие данные представлены по состоянию на 08:00 (04:00 мск). Чиновник также заявил об отсутствии подтоплений жилых домов. Вместе с тем он отметил, что условия жизнедеятельности населения не нарушены. Штаб Новокузнецка продолжает осуществлять мониторинг ситуации, добавил Кузнецов.

Ранее в Госдуме призвали вернуть деньги россиянам, построившим дамбу под Оренбургом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами