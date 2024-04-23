Уровень реки Томь в Новокузнецке сильно снизился

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что уровень реки Томь возле города снизился до 440 сантиметров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в воскресенье, 21 апреля, уровень воды составлял 630 сантиметров, а к утру понедельника он снизился до 525 сантиметров.

«По состоянию на 08:00 (04:00 по московскому времени) 23 апреля река Томь — 440 см (190 см до опасного), река Томь (Абашево) — 469 см (161 см до опасного), река Кондома (Калтан) — 295 см (335 см до опасного), река Аба — 20 см (160 см до опасного). Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены», — сообщил Кузнецов.

До этого сообщалось, что уровень воды в Томи в Новокузнецке Кемеровской области снизился до 525 см. Этот показатель на 105 см ниже отметки опасного явления. По словам Кузнецова, такие данные представлены по состоянию на 08:00 (04:00 мск). Чиновник также заявил об отсутствии подтоплений жилых домов. Вместе с тем он отметил, что условия жизнедеятельности населения не нарушены. Штаб Новокузнецка продолжает осуществлять мониторинг ситуации, добавил Кузнецов.

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