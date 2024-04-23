Российские геймеры потратили на игры почти 50 млрд рублей за первый квартал

Российские игроки в компьютерные игры потратили 49 миллиардов рублей на покупку игровых новинок в первом квартале 2024 года. Об этом сообщила исполнительный директор онлайн-школы геймдева XYZ School (часть Ultimate Education) Эмма Юсова, передают «Ведомости».

В опросе приняли участие 1000 человек, которые играют в видеоигры свыше пяти часов в неделю. Чаще других геймеры покупали игры Helldivers 2, Baldur's Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader.

До этого сообщалось, что игровой мир предстоящей Grand Theft Auto VI будет более чем в два раза больше, чем в GTA 5. Согласно обновленной версии проекта GTA VI — Vice City & Leonida State Mapping Project, размер карты составит 125 кв. км, что в 2,55 раза больше, чем в Grand Theft Auto V. Размер карты в прошлой части, а именно суши, составлял 49,4 кв. км.

Выход Grand Theft Auto VI запланирован в следующем году для консолей PlayStation 5 и Xbox Series. Вероятнее всего, версия для персональных компьютеров появится спустя еще один или полтора года, как это было с GTA 5 или Red Dead Redemption 2, другой культовой игрой Rockstar Games.

Ранее сообщалось, что следующую часть игры Mafia представят уже этой весной.