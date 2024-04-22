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В России появится единый реестр адвокатов

Путин подписал закон о создании единого государственного реестра адвокатов

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого госреестра адвокатов. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Реестр объединит информацию обо всех адвокатах страны, а также данные о прекращении статуса юриста. Полномочия по сбору сведений в реестре возложили на Минюст. Право начинать свою деятельность появляется у адвоката с момента внесения сведений о нем в госреестр.

В документе указано, что он направлен на совершенствование института адвокатуры. Например, новый закон увеличивает требования об образовании, которые предъявляют к кандидатам в защитники. Документ предусматривает освобождение от сдачи квалификационного экзамена для кандидатов и докторов юридических наук, заслуженных юристов России.

Накануне в Бельгии предложили создать реестр структур, которые финансируют дезинформацию.

Ранее адвокат заявил о пропаже ключевого документа из дела Стрелкова.

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