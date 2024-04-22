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Всем подозреваемым по делу об убийстве москвича из-за парковки предъявлено обвинение

Шестерым подозреваемым по делу об убийстве из-за парковки предъявлено обвинение

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Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации/Shot/Telegram

Представитель прокуратуры Москвы в судебном заседании поддержит ходатайства об избрании всем шестерым фигурантам уголовного дела об убийстве москвича из-за парковки наказания в виде заключения под стражу. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что фигурантам предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в преступлении.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся.

Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Его удалось обнаружить по автомобилю, на котором он скрылся вместе с соучастниками преступления — двумя родственниками. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

20 апреля Следственный комитет попросил суд арестовать отца и дядю Аббасова.

Ранее сообщалось, что брат Аббасова мог зарабатывать в России 15 млн рублей в месяц.

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