В Москве пенсионерка осталась без 11 млн рублей и жилья из-за мошенников

Аферисты убедили москвичку передать им более 11 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестные общались с пенсионеркой в период с января по апрель. Во время первых разговоров «сотрудники ЦБ» вынудили женщину оформить кредиты на общую сумму 300 тысяч рублей. Эти деньги вместе со сбережениями она перевела мошенникам. Таким образом, россиянка лишилась более 1,5 миллиона рублей.

Спустя некоторое время аферисты снова связались с пенсионеркой и убедили ее продать квартиру. Средства она также направила неизвестным.

«Таким образом, сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

По словам источника, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые позволят установить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве 81-летняя пенсионерка по рекомендации мошенников отдала им 35 миллионов рублей, продала квартиру и теперь вынуждена снимать ее.