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Психологи помогают властям Ишима убеждать жителей покинуть свои дома

Психологи помогают властям Ишима убеждать жителей эвакуироваться перед паводком

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Психологи помогают властям Ишима убеждать жителей эвакуироваться перед паводком. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Тюменской области.

Экстренную психологическую помощь получили 43 человека, переехавшие в ПВР на фоне паводка. Всего в районе эвакуации работают три психолога.

«Каждому жителю мы говорим об опасности, просим жителей покинуть территорию, помогаем вывозить имущество, животных», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас в зоне возможного подтопления продолжаются подворовые обходы территории. В эвакуации работают социальные работники, сотрудники полиции, МЧС и городской администрации.

«Психологи также ежедневно принимают участие в подворовых обходах. Профессионализм и опыт психологов МЧС, которые неоднократно принимали участие в ликвидации ЧС, сталкивались с различными эмоциональными состояниями людей, позволяет объяснить людям необходимость эвакуации», — рассказала глава пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.

До этого уровень воды в реке у города Ишима Тюменской области достиг 1006 см.

Ранее Песков прокомментировал поведение губернатора Паслера на встрече с жителями затопленного Орска.

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