В Кремле видели видео, на котором губернатор Оренбуржья запретил снимать встречу с ним

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» заявил, что в Кремле видели видеоролик, на котором губернатор Оренбургской области Денис Паслер трижды приказал местным жителям убрать телефоны, чтобы встречу с ним никто не снимал.

«Да, мы видели. Еще раз повторяю, если вы слышали ответ на предыдущий вопрос, проводится напряженнейшая работа с населением. Все руководство муниципальное, районное, региональное находится в прямом контакте с населением. Осуществляются контакты в достаточно сложных условиях, населению оказывается вся необходимая помощь», — сказал представитель Кремля.

4 апреля на территории Оренбургской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с началом весенних паводков. На следующий день в городе Орске произошел прорыв дамбы в двух местах, из-за чего ситуация в регионе еще больше осложнилась. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней, но власти ничего с этим не делали. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют.

Из-за прорыва дамбы в Орске оказались затоплены Старый город, поселки: Никель, Строитель, Лесоторговый. В самом Оренбурге также подтоплено два микрорайона, три населенных пункта и 17 садовых товариществ.

В понедельник с жителями Орска встретился губернатор Оренбургской области Денис Паслер — он трижды приказал им убрать телефоны, чтобы встречу никто не снимал. Люди отказались, а в соцсетях Паслера раскритиковали за тон общения.

Депутат Госдумы от региона Нина Останина говорила «Газете.Ru», что власти Оренбуржья «очень слабо выстраивают коммуникацию с людьми» и пожаловалась, что чиновники решили встретиться с местными жителями только после того, как это сделала она.

Ранее депутат Останина назвала неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.