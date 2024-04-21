В Новосибирске загорелась крыша многоквартирного жилого дома

Пожар произошел на крыше многоквартирного жилого дома в Новосибирске. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Огонь распространился на площади 900 квадратных метров. 40 человек самостоятельно эвакуировались из здания. В тушении пожара участвуют 120 сотрудников МЧС и 32 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

В 4:50 сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение.

20 апреля первый лесной пожар был зарегистрирован в Башкирии, в Абзелиловском районе. Огонь распространился на площади 0,47 га. Пожар удалось ликвидировать. Его причиной стала аномальная жара, сообщили в управления МЧС по республике. На данный момент среднесуточная температура воздуха в регионе превышает климатическую норму на 7-12 градусов.

18 апреля на свалке на Каширском шоссе загорелся мусор на площади 900 квадратных метров.

Ранее в двух муниципалитетах Приморья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.